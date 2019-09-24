СМИ: глава Минторга США задремал на 15 минут во время речи Трампа на сессии ГА ООН

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Министр торговли США Уилбур Росс во вторник заснул во время выступления президента Дональда Трампа на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на видеозапись из зала, где проходят эти дебаты.

По данным телеканала, глава Минторга США закрыл глаза, открыв их через 15 минут. Росса сморило, когда Трамп говорил о торговых переговорах с Китаем. Эта тема входит в сферу компетенции в том числе Министерства торговли США.

Глава Белого дома во вторник на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии ГА ООН вдвое превысил рекомендованную продолжительность выступлений, ограниченных 15 минутами.

По оценке телеканала, Росс, открыв глаза, выглядел сонным. Как напоминает CNBC, глава Минторга заснул во время выступления президента США в Саудовской Аравии в мае 2017 года. Газета Politico в июле опубликовала материал, в котором критически охарактеризовала рабочую атмосферу в американском Минторге. По словам источников издания, 81-летний Росс не пользуется уважением подчиненных в том числе из-за отсутствия выносливости.

"Они [подчиненные] из-за его склонности дремать во время встреч стараются всячески избегать подобных ситуаций, поэтому они крайне внимательно относятся к формированию графика определенных мероприятий. Он [Росс] способен быть сосредоточенным, внимательным и не дремать очень непродолжительный период времени", - говорил источник Politico.