Михалков упрекнул некоторых сторонников Устинова в условной поддержке актера

ЯЛТА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает, что некоторые сторонники актера Павла Устинова перестали оказывать ему поддержку после того, как он публично высказал свою позицию. Об этом Михалков сказал во вторник журналистам в Ялте.

"Стоило Устинову выйти из КПЗ и сказать, что политика его не интересует, что Крым наш, как общественность стала говорить, что он чужой, - отметил Михалков. - Справедливость к избранным - это не справедливость, а профанация".

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на месте проведения митинга 3 августа оказался случайно. Защита обжаловала приговор, а генпрокуратура 19 сентября направила в суд представление о его смягчении. Представители общественности и коллеги актера выступили в поддержку Устинова.

В минувшую пятницу Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство прокуратуры, изменил ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Проверка законности приговора состоится в Мосгорсуде 26 сентября.