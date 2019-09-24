В Монако назначат нового министра юстиции для продолжения расследования дела Рыболовлева

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Князь Монако Альбер II принял решение назначить нового министра юстиции княжества с тем, чтобы обеспечить преемственность беспристрастного расследования по делу российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом во вторник сообщило AFP со ссылкой на заявление администрации главы княжества.

В нем отмечается, что Альбер II "хотел бы, чтобы каждый гражданин мог воспользоваться беспристрастным, независимым, прозрачным и эффективным правосудием". В заявлении указывается, что новый министр юстиции Робер Жели вступит в должность 21 октября.

Как отмечает агентство, впервые с 2005 года пост главы Департамента юридических услуг княжества, который эквивалентен должности министра юстиции, займет не гражданин Монако, а француз. Нынешний шеф юридической службы Лоран Ансельми занимал этот пост с октября 2017 года.

Предыдущий министр юстиции Монако Филипп Нармино в сентябре 2017 года заявил об уходе со своего поста. Его отставка последовала непосредственно через несколько часов после большой публикации газеты Le Monde, в которой утверждалось, что чиновник получал подарки от Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции.

В феврале 2015 года швейцарский предприниматель Ив Бувье, действующий в сфере торговли произведениями искусства, был задержан полицией Монако по иску Рыболовлева. Швейцарцу были предъявлены обвинения в мошенничестве в крупных размерах, а также в отмывании финансовых средств. Рыболовлев обвинял Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников-авангардистов начала XX века, из-за чего россиянин потерял в общей сложности около €1 млрд. Бувье, со своей стороны, вскоре обвинил Рыболовлева в сговоре с юстицией Монако.