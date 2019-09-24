Участники реалити-шоу "Открой Кавказ" научатся стричь баранов, ткать ковры и строить башни

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Участники реалити-шоу "Открой Кавказ", съемки которого пройдут в дагестанском Дербенте, будут готовить традиционные кавказские блюда, стричь баранов, стрелять из лука, а также ткать ковры и строить башню из дербентского ракушечника, сообщил ТАСС председатель правления фонда "Продвижение Северного Кавказа" (организатор реалити-шоу) Сааду Казиев.

"Проект подразумевает участие семи человек, которые никогда не были на Кавказе - из Москвы, Питера, других крупных городов России. Они погружаются в некую экспедицию-квест, в рамках которой должны будут пройти ряд испытаний, раскрывающих особенности черт характера народов Северного Кавказа, их культуры. Например, стрельба из лука символизирует воинское искусство и мужество, ковроткачество - сдержанность и терпение. Будет и такое испытание, как стрижка барана - его мы связываем прежде всего с трудолюбием", - сказал Казиев.

По его словам, одним из испытаний станет строительство башни - в распоряжении участников будет натуральный камень - дербентский ракушечник, глина и яичный раствор, который использовали строители древних башен.

"Проходя такие испытания, участники будут постепенно раскрывать ментальные и культурные особенности Кавказа. В самом конце, когда все испытания будут пройдены, они смогут собрать старинную карту Дербента и найти некий тайник, в котором будет старинная легенда Кавказа, открывающая его суть", - пояснил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что семерых героев реалити-шоу выберут 1 октября - до этой даты молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет могут подать заявку на участие в проекте, зарегистрировавшись в автоматизированной информационной системе "Молодежь России". Организаторы рассчитывают, что участниками проекта станут в основном молодые блогеры, которые будут рассказывать о своем участии в шоу и делиться впечатлениями от Северного Кавказа на собственных ресурсах. По итогам проекта будет снят фильм, премьера которого запланирована ориентировочно на вторую декаду декабря.

Чтобы гости остались довольны

Проект "Открой Кавказ" и съемки реалити-шоу будут проходить в течение недели - с 5 по 13 октября. Все это время его участники будут жить в этнохостеле, созданном в исторической части Дербента, в одном из старинных дербентских домов. Героям шоу предстоит не только самим налаживать быт и готовить себе еду, но и принимать гостей.

"Одним из испытаний будет приготовление национальных блюд. Участникам объявят, что вечером к ним придут гости, которые должны остаться довольны угощением. Планируется, что одним из гостей будет мэр Дербента", - сказал Казимов.

Организаторы реалити-шоу рассчитывают, что по его завершении большинство испытаний, которые пройдут участники шоу, будут предлагаться туристам в Дербенте, например, в качестве мастер-классов, чтобы разнообразить их пребывание в городе.

"Наша задача - чтобы после проекта в Дербенте все эти виды ремесел работали в качестве каких-то коммерческих сервисов для туристов. Я думаю, что у многих возникнет колоссальный интерес, когда они увидят, как люди из Центральной России, которые никогда не были на Кавказе, смогли все это пройти", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что проект будет реализован, в том числе, на грант в размере 2 млн рублей, полученный фондом "Продвижение Северного Кавказа" на молодежном форуме "Машук", а также на средства партнеров проекта.