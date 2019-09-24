МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

"До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России - часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения", - сообщили в МЧС.

Представитель министерства пояснил, что с 1 января 2020 года МЧС России переведет территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру.

В МЧС отметили, что до конца года будут завершены все организационные моменты. "Всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров", - отметили в МЧС.

Поэтапная реорганизация в ведомстве началась осенью 2018 года в соответствии с поручением президента РФ с целью сокращения излишних управленческих звеньев, устранения дублирующих функций, эффективного и оперативного управления центральным аппаратом МЧС России территориальными органами.

На первом этапе было сокращено количество обеспечивающих структур и упразднены должности руководящего состава, были ликвидированы четыре региональных центра МЧС России - Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях. В июле этого года в пилотном режиме новая структура была опробована в девяти главных управлениях МЧС России - в Республике Мордовия, Хабаровском и Ставропольском краях, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской и Курганской областях, Москве. В результате общая штатная численность девяти главков была увеличена на 3614 человек за счет ликвидации 83 юридических лиц.

"Переход на новую модель позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары", - заключили в МЧС, добавив, что вопрос перехода на новую организационно-штатную структуру был рассмотрен во вторник на коллегии министерства, заседание которой провел глава МЧС Евгений Зиничев.

В новость были внесены изменения (20:20 мск) - добавлены подробности.