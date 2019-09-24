Путин: российские атомщики создали оружие, которое обеспечит стратегический баланс в мире

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооружение нового поколения, созданное российскими атомщиками, способно обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии, которое зачитал на торжественном мероприятии, посвященном дню работника атомной промышленности, первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко.

"Отмечу, что среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед", - указал глава государства.

Среди успехов современной атомной отрасли он также выделил "развитие атомной генерации по самым современным требованиям безопасности, разработку реакторов на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего, завершение строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, значимый вклад в развитие цифровизации, прикладного и фундаментального научного знания".

Путин констатировал, что в отечечественной атомной промышленности "всегда работали настоящие профессионалы, мужественные, увлеченные избранным делом люди - ученые, конструкторы, инженеры, представители других специальностей". Во многом благодаря их напряженному творческому труду, ярким прорывным достижениям и успехам был создан мощный потенциал отрасли, открылись уникальные возможности для освоения космоса и арктических широт, эффективного развития энергетики, науки и здравоохранения", - напомнил президент. "Важно, чтобы это богатейшее интеллектуальное и технологическое наследие и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной отрасли были в полной мере задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, укрепления конкурентоспособности России на глобальных рынках", - обратил внимание глава государства.

"Уверен, что вы и впредь будете приумножать замечательные традиции, честно и добросовестно трудиться на благо России и ее граждан", - говорится в приветствии президента России работникам атомной отрасли.