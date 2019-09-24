Васильев: почти половина нуждающихся в ремонте школ отремонтирована в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Почти половина требовавших ремонта школ - свыше 300 учреждений - была отремонтирована в Дагестане. Об этом заявил в среду на Форуме молодых соотечественников в Махачкале глава Дагестана Владимир Васильев.

"Из 700 школ, в основном сельских, требовавших ремонта, 300 с лишним мы с вами вместе отремонтировали <...> Я хочу поблагодарить всех, кто имеет к этому отношение и [хочу] сказать, что при таких подходах мы решим любые задачи", - сказал глава республики на пленарном заседании форума.

В 2018 году для решения проблемы ремонта и улучшения материально-технического состояния общеобразовательных организаций в Дагестане был реализован проект "Сто школ". В рамках него к финансированию работ присоединялись муниципалитеты и меценаты. В прошлом году проект позволил провести капитальный ремонт в 117 школах вместо запланированных 100.

В текущем году продолжением прошлогоднего проекта стал проект "150 школ", в рамках которого вместо запланированных 150 учреждений общего образования планируется отремонтировать 217 школ в 44 муниципалитетах Дагестана. Общий объем финансирования проекта в 2019 году составил 591,3 млн рублей.

По данным Минобрнауки республики, в Дагестане работают 1642 школы, в них обучается около 400 тыс. детей, из них более 2,6 тыс. учатся в третью смену. Большинство дагестанских школ построено еще в советские годы. Сообщалось, что капремонт требуется провести в 650 школах региона, что составляет 40% от их общего числа. Более 260 школ, или около 15%, находятся в аварийном и ветхом состоянии.