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Синоптики зафиксировали в Сочи рекордное за последние 125 лет похолодание

В городе 22 сентября температура воздуха составила всего плюс 7-8 градусов

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Холодный атмосферный фронт, морозящий уже вторую неделю Европейскую часть России, достиг к минувшим выходным побережья Черного моря, из-за чего в Сочи 22 сентября было зафиксировано рекордное за последние 125 лет похолодание. Об этом сообщает во вторник Росгидромет.

"Пришедшая на курорты воздушная масса принесла очень значительное похолодание, среднесуточные температуры в прошедшие выходные были ниже нормы на 3-5 градусов. Результатом стали новые рекорды минимальных температур в целом ряде курортных городов. И если в Туапсе предыдущий рекорд 22 сентября был побит всего на 0,1 градуса, то в субтропическом Сочи температура опустилась ниже на целых 1,2 градуса, по сравнению с рекордом 1894 года. Теперь новая минимальная температура для 22 сентября составляет всего плюс 7-8 градусов", - отмечается на сайте Росгидромета.

В Росгидромете пояснили, что циклон постепенно смещается на северо-восток, освобождая путь новым, гораздо более теплым воздушным массам. Уже во вторник температурный фон на черноморском побережье вернулся в норму. В 9:00 мск температура воздуха поднялась до плюс 16,7 градуса и к полудню достигла плюс 20 градусов.

Тем не менее, по другую сторону Кавказских гор циклон продолжит оказывать влияния, в результате чего 25 сентября в Калмыкии, 25-26 сентября в Волгоградской области ожидается новая порция заморозков, до минус 3 градусов, уточнили в Росгидромете.

Ранее начальник Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова сообщила ТАСС, что заморозки с понижением местами температуры воздуха в ночные часы до трех градусов мороза прогнозируются на ближайшие трое суток по двум федеральным округам - Южному и Северокавказскому. Это опасное агрометеорологическое явление, которое может нанести ущерб сельскохозяйственным культурам.

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