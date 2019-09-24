Форум молодых соотечественников впервые открылся в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Форум молодых соотечественников впервые начал работу во вторник в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. Участниками его стали более 300 человек из 20 стран мира. Участие в форуме приняли глава Дагестана Владимир Васильев, председатель Народного собрания региона Хизри Шихсаидов, министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов, муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев.

Участники из Ближнего и Дальнего зарубежья

Организаторами первого форума молодых соотечественников, который проходит с 23 по 26 сентября, выступили Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана и Дагестанский гуманитарный институт.

"Сегодняшний форум впервые собрал на дагестанской земле соотечественников из 20 стран мира, что говорит о том, что Дагестан становится важнейшим центром притяжения деловых и культурных контактов молодежного сообщества со всего мира. Наш форум призван способствовать консолидации этнических дагестанцев, проживающих за рубежом, сохранению этнической идентичности, национальной самобытности, развитию всесторонних связей соотечественников с исторической родиной", - сказал на пленарном заседании Муслимов.

Как он уточнил ТАСС, 67 участников форума приехали из стран Ближнего и Дальнего зарубежья, среди которых Азербайджан, Сирия, Турция, Иран, Ирак, США, Франция, Казахстан и т. д. Инициатива проведения данного форума принадлежит участнику из Ирака форума соотечественников, состоявшегося в 2017 году в Дербенте, добавил глава ведомства.

"Сегодня дагестанцы живут почти в 40 странах мира, и они всегда хранят в своем сердце любовь к своей земле - к Дагестану. И мы помним о них. В республике ведется работа в сфере укрепления связей с нашими соотечественниками за рубежом. Осуществляется постоянный обмен делегациями и деловыми миссиями, проводится работа по установлению и развитию побратимских связей между городами и районами Дагестана, городами и регионами зарубежных стран", - сказал Васильев.

Недекларативные побратимские связи

Он отметил, что на сегодня республика имеет "побратимские связи с 17 регионами зарубежных стран, и эти связи не декларативны - они наполнены жизнью и реальными делами", сказал глава региона.

"В рамках совместной деятельности с нашими соотечественниками расширяется экономическое сотрудничество нашей республики с зарубежными странами, укрепляются культурные, научные и образовательные связи. Я бы сказал, наряду с огромным потенциалом - природным, человеческим - мы еще обладаем потенциалом наших соотечественников. Мы, наверное, еще не до конца его используем. Я думаю, что сегодняшняя встреча - это как раз шаг в этом направлении", - добавил руководитель республики.

Замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел РФ Андрей Ланчиков зачитал приветственный адрес от правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, возглавляемой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Сегодня дагестанская община является самой важной частью российской диаспоры во многих странах мира, и, несмотря на все исторические перипетии, сохраняет свое самосознание, культуру, родные языки. Мы знаем, что дагестанцы вносят большой положительный вклад в развитие тех стран, где они живут, и стремятся сохранять свои связи с исторической родиной, свидетельством чему является сегодняшний форум", - говорится в приветствии.

По словам Ланчикова, дагестанские общины за рубежом "очень разнообразны как в этническом отношении, так и с точки зрения обстоятельств их формирования". Тем не менее в этих общинах сохранялась национальная и общедагестанская идентичность, не прерывалась связь с исторической родиной.

"В целом ряде государств они играли и продолжают играть значительную роль в общественной жизни, их представители вошли в политическую и бизнес-элиту своих стран. Рассматриваем эти общины как часть глобальной российской диаспоры, включающей в себя целый ряд национальных общин, в том числе северокавказских. С удовлетворением отмечаем, что большинство соотечественников-дагестанцев ориентируются на Россию и подключаются ко всемирному движению российских соотечественников", - добавил Ланчиков.

По словам организаторов, в рамках пленарного заседания и дискуссионных сессий участники форума обсудят вопросы, посвященные развитию всесторонних профессиональных, дружеских связей в среде молодых соотечественников и закреплению их связей с исторической родиной. Также участникам планируется представить туристический потенциал республики.