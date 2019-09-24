Заместитель муфтия Крыма: политика столкновения россиян и татар исчезла после референдума

ВАРШАВА, 24 сентября. /ТАСС/. После проведения референдума о воссоединении Крыма с Россией политика столкновения россиян и татар прекратилась. Об этом заявил во вторник на полях совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров.

По его словам, "при украинской власти крымские татары противопоставлялись России и русскому населению Крыма". "Это делалось осознанно и целенаправленно", - добавил он, назвав естественным, что "за 24 года такой политики появилась атмосфера недоверия между русскими и татарами".

"Это очень быстро закончилось, когда прошел референдум, и в Крыму начала укрепляться юрисдикция России. Крымские татары увидели совершенно другое отношение к себе", - указал Баиров. "Политика по принципу "разделяй и властвуй", политика столкновения двух этносов моментально исчезла. Это почувствовали все - от самого обычного человека до политиков", - констатировал заместитель муфтия.

Касаясь протестующих против воссоединения Крыма с Россией, которые называют себя борцами за полуостров в составе Украины, Баиров сказал, что "эти люди идеологически никогда не были крымскими татарами". "Они никогда не болели теми проблемами, которыми мы занимаемся много лет", - указал он.

О референдуме в Крыму

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

В 2017 году в Ялте была учреждена международная ассоциация "Друзья Крыма". Клубы "Друзей Крыма" как национальные подразделения ассоциации созданы в 36 странах, в том числе Евросоюза, Америки, Азии, для продвижения интересов Крыма и популяризации информации о крымском референдуме и жизни в Крыму.