Власти КЧР сообщили, что господдержка помогла возрождению садоводства в республике

ЧЕРКЕССК, 24 сентября. /ТАСС/. Поддержка Министерства РФ по делам Северного Кавказа помогла возродить садоводство в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом во вторник сообщили в правительстве республики.

Инвестиционный проект по закладке фруктового сада интенсивного типа на территории региона ранее был включен в подпрограмму "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2025 годы".

"Благодаря поддержке Минкавказа России и включению в программу проекта по закладке фруктового сада интенсивного типа, в республике начала возрождаться культура садоводства, которая, к сожалению, была утрачена в начале 90-х. Параллельно с госпрограммой по инициативе руководителя субъекта в текущем году стартовала республиканская программа по мини-садоводству", - говорится в сообщении на сайте главы и правительства КЧР.

В региональном правительстве отмечают, что в рамках республиканского пилотного проекта субсидии на выращивание садов на приусадебных участках получили 50 личных подсобных хозяйств Урупского района.

Кроме того, подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" позволила построить новый склон на горнолыжном курорте "Архыз". "Это уже четвертый современный подъемник на курорте, который позволил соединить сетью трасс и канатных дорог южный и северный склоны курорта, почти на два месяца увеличив сезон катания и также вдвое увеличив зону катания. "Архыз" стал курортом нового масштаба", - пояснили в правительстве.

Государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" с 2017 года позволила начать реализацию 26 инвестиционных проектов, девять из которых уже завершены. Ранее министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев сообщил, что объем средств, выделенных на госпрограмму с начала 2019 года, достиг 14,5 млрд рублей.