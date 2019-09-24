Москвичи смогут сообщить об отсутствии тепла в домах по горячей линии с 27 сентября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут сообщить об отсутствии тепла в своих домах по выделенной горячей линии Московского общегородского контакт-центра с 27 сентября, в настоящее время на линии принимаются аварийные заявки по вопросам отопления. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий столицы.

"Жители Москвы смогут обратиться к операторам контакт-центра с вопросами об отсутствии тепла в их домах с пятницы, 27 сентября, когда пройдет 5 дней с начала отопительного сезона", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что в настоящее время горячая линия по вопросам отопления принимает аварийные заявки.

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что Московский общегородской контакт-центр открыл выделенную горячую линию по вопросам отопления. Она будет работать временно, пока в городе проводится работа по подаче тепла. Вопросы об отоплении можно задать по телефону: +7 (800) 100-23-29.

Досрочное подключение к отоплению

Правительство Москвы 23 сентября приняло решение о подаче тепла в жилые дома досрочно в связи с резким похолоданием в столице. Ряд учреждений социальной сферы начали подключать локально еще 20 сентября. После устоявшейся в начале сентября этого года по-летнему теплой погоды в столичный регион пришел холодный фронт. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла началась в выходные 14-15 сентября, всю последующую неделю температура постепенно снижалась. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил ТАСС, что синоптики прогнозируют температуру в европейской части России в течение недели на два-четыре градуса ниже нормы.

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков заверил, что к среде текущей недели тепло придет во все дома. По регламенту, отопление включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов выше нуля. Тем не менее, решение об обогреве домов может приниматься и до достижения этих показателей. Так было в прошлом году, так случилось в этом. Отопительный период в Москве в 2018 году начался 25 сентября, в 2017 году - 28 сентября; в 2016 году - 20 сентября.

Как пояснил Бирюков, нормативный срок разогрева города с подачи тепла - пять суток. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности.