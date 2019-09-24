Суд оштрафовал бывшего депутата Костромской областной думы за налоговое преступление

КОСТРОМА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Костромской областной думы Евгений Нагоров приговорен к штрафу в размере 250 тыс. рублей за налоговое преступление и злостное неисполнение судебных решений. Об этом сообщила журналистам пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего жителя города Костромы, бывшего депутата Костромской областной Думы. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Нагоров признан виновным в совершении двух эпизодов сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), и 41 эпизоде злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

"Следствием и судом установлено, что в период с мая 2017 года по ноябрь 2018 года осужденный, фактически осуществляя руководство финансовой деятельностью и распоряжаясь денежными средствами строительных организаций ООО "ДОЦ-3" и ООО "УСР-5", зная о задолженностях указанных организаций по уплате налогов в общей сумме более 12 млн рублей, скрыл денежные средства в сумме около 10 млн рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации", - сообщает пресс-служба ведомства.

С 2017 по 2019 годы Нагоров уклонился от исполнения 41 решения суда о взыскании в пользу граждан и организаций денежных средств. Суммы составляли от 2 до 600 тыс. рублей. При этом бывший депутат имел финансовую возможность исполнить решения суда.