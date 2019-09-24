Девочку с родовой травмой из Башкирии бесплатно прооперируют в Москве

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Девочку из Стерлитамакского района Башкирии, которую якобы из-за родовой травмы не брали в детский сад, бесплатно прооперируют в Москве. Также ее семье выделят двухкомнатную квартиру, сообщил член совета по правам человека республики Динар Зайнуллин на своей странице в Facebook .

"Встречался с главой Стерлитамакского района Анваром Абдрафиковым. Первые итоги пятидневной эпопеи: операция будет сделана в Москве за счет бюджета; место в детсаде подготовлено; на зиму готовится двухкомнатная квартира, которая в дальнейшем станет собственностью семьи; виновные в создавшейся ситуации будут наказаны", - написал Зайнуллин.

Со ссылкой на заведующего травматолого-ортопедическим отделением республиканской детской клинической больницы правозащитник указал, что девочка уже проходила лечение в этом учреждении и не попала своевременно на операцию в клинику Санкт-Петербурга.

Зайнуллин ранее сообщал, что девочке требуется операция на руках из-за сросшихся пальцев. По его словам, семья проживает в старом доме без удобств.

Ранее члены одного из благотворительных фондов Башкирии и совета по правам человека (СПЧ) при главе республики написали в социальных сетях о том, что девочке из села Алатаны Стерлитамакского района не давали путевку в детский сад по причине того, что якобы она "будет пугать" детей. Прокуратура республики проверяет нарушение прав ребенка на доступ в детское дошкольное учреждение.

При этом уполномоченный по правам ребенка по республике Милана Скоробогатова сообщила ТАСС, что родители девочки не подавали заявление о приеме в детский сад в Башкирии, соответственно, отказа о пребывании в дошкольном учреждении они получить не могли.