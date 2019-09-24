Макрон призвал прекратить строительство неэкологичных объектов в развивающихся странах

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Развитые страны должны полностью отказаться от использования угля в качестве энергоносителя и прекратить создание загрязняющих окружающую среду объектов в развивающихся странах. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нужно, чтобы каждый действовал и продвигался по стратегии отказа от угля. Необходимо, чтобы все страны полностью прекратили финансирование строительства в развивающихся странах объектов, загрязняющих окружающую среду", - подчеркнул он, говоря о политике углеродной нейтральности, призванной добиться полного прекращения выброса углекислого газа.

Французский лидер отметил, что развитые страны, несмотря на повсеместное выражение приверженности защите экологии, продолжают финансировать угрожающие природе проекты в более бедных государствах. "Таким образом развивающимся странам говорят: изменение климата вас не касается, вы можете продолжать загрязнять, у вас все в порядке. Но это безответственно, - указал Макрон. - Мы должны перенаправить финансирование на возобновляемую энергию повсюду".

В этой связи он заявил о важности подключения банков развития к исправлению ситуации, напомнив об уже заключенном соглашении в рамках климатического саммита, состоявшегося в понедельник в ООН. Тогда представители ряда банков, входящих в Международный клуб финансирования развития (IDFC), объявили о выделении по $175 млрд ежегодно до 2025 года на борьбу с потеплением климата.