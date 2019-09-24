В Стокгольме назовут лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение"

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. /ТАСС/. Жюри премии "За целесообразное жизнеобеспечение" назовет имена лауреатов в среду в шведской столице. Каждый год награда присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов.

Премия служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными наградами Альфреда Нобеля. На сегодняшний день лауреатами уже стали 178 человек и организаций из 70 стран мира.

Среди лауреатов из России бывший народный депутат СССР и эксперт по проблемам ядерной безопасности Алла Ярошинская (1992), Комитет солдатских матерей (1996) и правозащитница Светлана Ганнушкина (2016). Денежная составляющая премии - 1 млн крон (€94 тыс.). В этом году в списке номинированных более 140 человек и организаций из 59 стран.

История создания премии

Награда учреждена в 1980 году по инициативе писателя, ученого и эксперта в области филателии Якоба фон Укскюлля с целью поддержать тех, кто предлагает действенные решения актуальных проблем современности. Название "За целесообразное жизнеобеспечение" заимствовано из буддийской философии, одно из положений которой - ответственность каждого человека за свои действия и обязанность брать из земных источников не более того, что ему необходимо для жизни.

Премия фон Укскюлля не имеет определенных категорий. За годы своего существования она присуждалась за достижения в области охраны окружающей среды, сохранения культурных ценностей, защиты прав человека, науки, здравоохранения, борьбы с бедностью и голодом, урегулирования кризисных ситуаций.

Денежная часть премии выделяется из фонда, для создания которого фон Укскюлль продал богатую коллекцию редких марок. Сегодня фонд пополняется за счет добровольных пожертвований от частных лиц и международных организаций. Решение о награждении принимает авторитетное жюри, в которое входят политики, ученые и общественные деятели со всего мира.

Одна из отличительных черт премии заключается в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу.

Лауреаты последних лет

В 2014 году почетная премия "За целесообразное жизнеобеспечение" была присуждена бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену за то, что он "с большим мужеством и умением раскрыл государственную слежку в ранее неизвестных размерах, осуществленную без демократического контроля и противоречащую основополагающим правам граждан". В 2016 году российская правозащитница Светлана Ганнушкина была удостоена награды "за многолетнюю приверженность делу защиты прав человека и справедливому отношению к беженцам и вынужденным переселенцам, а также толерантности среди различных этнических групп".

В 2018 году лауреатами стали правозащитники Абдалла аль-Хамид, Мухаммед Фахд аль- Кахтани и Валид Абу аль-Хейр за их "усилия по реформированию тоталитарной политической системы Саудовской Аравии". Кроме них премией были отмечены фермер из Буркина-Фасо Якуб Савадого и австралийский агроном Тони Ринаудо, восстановившие бесплодные земли. Почетную премию 2018 года также получили борцы с коррупцией Тельма Алдана (Гватемала) и Иван Веласкес (Колумбия).