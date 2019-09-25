Движение поездов по Крымскому мосту планируют запустить в конце декабря

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 25 сентября. /ТАСС/. Движение поездов по Крымскому мосту запустят в конце декабря 2019 года, сообщил ТАСС Аркадий Ротенберг, глава компании "Стройгазмонтаж", выступающей генподрядчиком строительства.

"Запуск движения - конец декабря, мы ориентируемся на этот срок", - сказал он.

Ранее уже сообщалось о планах запустить движение до конца года, однако точные даты не назывались.

Накануне тепловоз с журналистами в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста со станции Тамань-пассажирская до станции Керчь Южная.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс.

Автомобильная часть моста заработала в середине мая прошлого года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается, в этом году были соединены пути.