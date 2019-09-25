Плавбазу "Петр Житников" и всех моряков с нее планируют доставить в Приморье

Пожар на плавбазе возник 23 сентября. На борту находились около 400 человек, 363 из них были эвакуированы на Курильские острова. Ранее специалистам удалось завести двигатель, и плавбаза начала движение в сторону Итурупа (Курильские острова, Сахалинская область), но позднее легла в дрейф. К месту ЧП прибыло спасательное судно.

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Компания "Дальморепродукт", которая владеет плавбазой "Петр Житников", планирует доставить аварийное судно и всех моряков с него в Приморский край, сообщил ТАСС представитель компании в среду.

"Люди уже все на берегу, все будут доставлены во Владивосток. Сейчас прорабатываются возможности их перевозки с Курильских островов на Сахалин, чтобы оттуда можно было вывезти их самолетом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все моряки получат расчет по прибытии во Владивосток и, если они выразят желание, то их спишут с корабля. Представитель компании добавил, что решение о ремонте плавбазы будет приниматься после ее доставки в приморский порт.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, вторая того же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Она предназначена для приема от добывающих судов краба, рыбы-сырца и их переработки на консервы и пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также для снабжения рыболовных судов и их обслуживания. "Петр Житников" работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина - 179,03 м, ширина - 28 м.