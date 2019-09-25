В Якутии директора зоопарка оштрафовали за содержание белых медведей с нарушениями

ТАСС, 25 сентября. Природоохранная прокуратура в Якутии выявила нарушения ветеринарных правил при содержании белых медведей в государственном зоопарке "Орто-Дойду" имени В. Г. Алексеева. Директор учреждения по решению суда оштрафован, сообщается в среду на сайте прокуратуры Республики Саха (Якутия).

"Установлено, что в нарушение требований… допущено приобретение продуктов питания для белых медведей без ветеринарных сопроводительных документов, что не позволяет определить территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние товара. Выявлены нарушения Закона РФ "О ветеринарии", выразившиеся в не проведении вакцинации белых медведей против бешенства, мероприятий по обработке белых медведей от эндопаразитов, лабораторных исследований на наличие гельминтов", - говорится в сообщении.

Также, по данным прокуратуры, работники зоопарка не смогли предоставить проверяющим документы о проведении дезинфекции и дезинсекции вольеров, в которых содержатся белые медведи. В адрес руководителя зоопарка было внесено представление, два должностных лица привлечены к ответственности.

"Нарушения устранены... по инициативе прокуратуры директор Республиканского зоопарка и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 статьи 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов", - уточняется в сообщении.

Часть 1 статьи 10.8 КоАП РФ ("Нарушение ветеринарно-санитарных правил") предусматривает штраф для должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических - от 10 до 20 тыс. рублей.

Республиканский зоопарк "Орто - Дойду" работает с 2001 года. Расположен в 50 км от города Якутск. Коллекция состоит из более 168 видов животных, в том числе аборигенных для Якутии, редких, занесенных в Красную книгу. На территории зоопарка проживают два белых медведя.