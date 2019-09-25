Число подтопленных жилых домов в Хабаровском крае сократилось до 371

ТАСС, 25 сентября. Количество подтопленных жилых домов в Хабаровском крае по состоянию на утро среды составляет 371. Сутками ранее в зоне паводка фиксировалось 388 домов. Это связано с активным спадом воды в реке Амур на большей части Хабаровского края, а также с откачиванием грунтовых и дождевых вод в населенных пунктах силами спасателей и аварийных служб, сообщила в среду пресс-служба регионального МЧС.

За минувшие сутки уровень Амура в Хабаровске понизился на 11 см и теперь составляет 486 см при опасной отметке в 450 см. В Комсомольске-на-Амуре уровень реки уменьшился на 5 см и фиксируется на 735 см при критической отметке в 650 см.

"На территории Хабаровского края в зоне паводка находятся восемь муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 77 населенных пунктах. В 51 из них отмечается подтопление 371 частных жилых домов и 1454 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 98 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В зоне подтопления остаются жилые дома в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском и Николаевском районах. В пунктах временного размещения проживают 37 человек, из них десять - дети.

"В Комсомольском городском округе в результате паводка, а также повышения уровня грунтовых вод и скопления дождевых осадков подтоплено 319 жилых домов, около 850 приусадебных участков", - уточняется в сообщении.

Спасатели продолжают оказывать помощь населению при аварийно-восстановительных работах. Всего задействовано 468 человек и 108 единиц техники. Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод сохраняется с конца июля.