От паводковой воды в Еврейской АО за сутки освободились еще четыре населенных пункта

ТАСС, 25 сентября. Еще четыре села освободились от паводковой воды в Еврейской автономной области (ЕАО) за минувшие сутки в связи со спадом уровней воды в реках, сообщила в среду пресс-служба регионального МЧС.

"За прошедшие сутки от воды освободились четыре населенных пункта в ЕАО: Дежнево, Калинино, Воскресеновка и Соцгородок. В зоне подтопления остаются 36 жилых домов, в которых проживают 46 человек, в том числе 21 ребенок, 1,2 тыс. приусадебных и 1,6 тыс. дачных участков, 20 участков автомобильных дорог, протяженностью 13,7 км, около 58 тыс. га сельскохозяйственных земель", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, всего в регионе в зоне подтопления находятся 27 населенных пунктов, везде имеется объезд и варианты проезда к селам. В двух пунктах временного размещения проживает 30 человек, из них 14 детей. Продолжают работать комиссии по оценке ущерба. По последним данным, они обследовали 1,7 тыс. приусадебных участков.

В настоящее время группы спасателей находятся в Ленинском и Смидовичском районах, наиболее пострадавших от паводка. Откачивают воду, восстанавливают дома, расчищают придомовые участки от нанесенного водой мусора, доставляют питьевую воду. Продолжается дезинфекционная обработка, в том числе колодцев. Всего задействовано 616 человек, 119 единиц техники.

Сложная паводковая ситуация из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек и подъема грунтовых вод сохраняется в Еврейской АО с августа текущего года. В результате прохождения паводка в регионе были затоплены сотни жилых домов, тысячи приусадебных и дачных участков, около 50 участков дорог.