В Бурятии приставы закрыли два детсада и две школьные столовые из-за некачественной воды

УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы закрыли два детсада и две школьные столовые в Джидинском районе Бурятии из-за некачественной питьевой воды. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП).

"В Джидинском районе на 90 суток приостановлена деятельность сразу четырех социальных объектов. В поле зрения сотрудников Роспотребнадзора попали образовательные учреждения сел Джида и Енхор - два детских сада "Солнышко" и "Чебурашка", а также пищеблоки средних общеобразовательных школ. Причиной административного наказания послужила некачественная вода", - сообщили в ведомстве.

В пробах воды обнаружены общие колиформные бактерии, которые, как пояснили в пресс-службе, могут привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний. "Также выяснилось, что водозаборы, используемые в учреждениях для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, не имеют санитарно-эпидемиологического заключения", - добавили в УФССП.

По данным пресс-службы правительства Бурятии, в республике качественной питьевой водой обеспечено 44% населения. В 2019 году в рамках нацпроекта "Экология" в регионе начал реализацию региональный проект "Чистая вода". "Результатом работы станет рост обеспечения жителей качественной питьевой водой до 66%, - отметили в пресс-службе. - Предусмотрено строительство сетей и источников водоснабжения на всей территории республики и внедрение современных перспективных технологий водоподготовки, иными словами очистки воды".

До 2024 года на реализацию проекта "Чистая вода" в Бурятии будет направлено более 4,6 млрд рублей.