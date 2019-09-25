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На севере Сахалина стартовал отопительный сезон

По словам министра ЖКХ региона Дмитрия Зайцева, до 10 октября отопление появится в домах по всей области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в Сахалинской области с самых северных районов Сахалина. Об этом в среду сообщил журналистам во время брифинга министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона Дмитрий Зайцев.

"Объекты коммунальной инфраструктуры в регионе готовы на 98-99%. Завершены все работы по ремонту котельных, объектов водоснабжения и водоотведения. Сейчас завершаются ремонты теплотрасс в Холмске и Корсакове. По железу мы полностью готовы к началу отопительного сезона", - сообщил глава ведомства.

Тепло в домах уже появилось в самых северных и холодных муниципальных образованиях - Охинском и Ногликском. По словам Зайцева, уже до 10 октября отопление появится в домах всего региона. В ближайшие дни это произойдет на территории Северо-Курильска на острове Парамушир (Северные Курилы).

Зайцев также сообщил, что в 2019 году в области отремонтировано более 28 км тепловых, 35 км водопроводных и 10 км канализационных сетей. Запасы топлива на котельных сформированы на 87%. Несмотря на это, завоз угля продолжается.

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