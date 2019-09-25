"Трезвая Россия" предложила запретить продажу газа для зажигалок и клея детям

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Представители федерального проекта "Трезвая Россия" предложили ограничить в стране оборот товаров, в составе которых есть токсические вещества. В частности, запретить продажу несовершеннолетним газовых баллонов для заправки зажигалок, клея и бытовой химии для предотвращения развития токсикомании, сообщил ТАСС руководитель проекта Султан Хамзаев.

По данным экспертов "Трезвой России", с 2013 года во многих регионах страны фиксируется распространение среди подростков в возрасте 10-15 лет такой формы токсикомании, как сниффинг (состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания паров газа, используемого в зажигалках или баллончиках для них).

"Мы категорически выступаем за запрет попадания этого газа в руки детям. В частности, следует ввести законодательное ограничение оборота потенциально опасных, токсичных веществ - газовых баллонов, клея, бытовой химии и других, предусматривающее запрет их реализации несовершеннолетним", - сказал Хамзаев.

Основными признаками того, что подросток или ребенок нюхает газ, являются раздражение слизистых верхних дыхательных путей - красный нос, раздражение кожи также наблюдается вокруг губ и в уголках рта, охрипший голос, слабость, тошнота и агрессия. "Один баллон стоит от 50 до 150 рублей. Газ легко доступен для ребенка - его можно купить практически в любом магазине", - отмечают специалисты федерального проекта.

"Трезвая Россия" также предлагает органам исполнительной власти регионов, главам муниципальных образований провести встречи с представителями торговых объектов с призывом не продавать несовершеннолетним газовые баллоны, клей, бытовую химию и прочие токсические товары до вступления в силу соответствующего закона. Федеральный проект также выступает за усиление мер по блокировке контента на тему сниффинга в интернете.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями для разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.