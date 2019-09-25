Больница в Кемерове выплатит 2 млн рублей за смерть младенца

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Кемерова постановил взыскать с Областной детской клинической больницы 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда женщине, у которой из-за не проведенной вовремя операции кесарево сечения умер младенец. Об этом сообщается в опубликованных в электронной картотеке дел суда материалах.

"Суд считает необходимым взыскать с ГАУЗ КО "Областная детская клиническая больница"... 2 015 000 рублей, из которых 2 000 000 рублей - компенсация морального вреда, 15 000 рублей - судебные расходы", - говорится в решении по делу.

Как следует из материалов дела, дежурный врач не выбрал правильную тактику ведения родов и своевременно не провел операцию кесарево сечения, хотя клинический анамнез роженицы имел множественные показания для этого. Несколько часов женщина находилась в родовом отделении больницы и пыталась родить ребенка естественным путем, в это время внутриутробное состояние младенца ухудшалось.

"В связи с несвоевременным выполнением кесарева сечения зафиксирована смерть [новорожденного], которая наступила от врожденной аспирационной пневмонии, обусловленной внутриутробной гипоксией и восходящим инфицированием последа и околоплодных вод и состоит в прямой причинно-следственной связи с необоснованно выбранной консервативной тактикой ведения родов", - говорится в материалах дела.

Представитель медучреждения в суде не стал оспаривать, что в результате ошибки врача наступила смерть ребенка.

По факту смерти младенца в медицинском учреждении было возбуждено уголовное дело. Проведенные в его рамках экспертизы подтверждают, что медицинская помощь беременной женщине была оказано неверно и несвоевременно. Уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности.