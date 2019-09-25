Межведомственная комиссия проверит ситуацию с загрязнением озера Амут в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия создана по поручению главы Хабаровского края Сергея Фургала после сообщений о загрязнении озера Амут. Об этом Фургал сообщил на своей странице в Instagram.

"Ситуация со сплошной вырубкой леса возле Амута вызывает много вопросов. Разбираться будет межведомственная комиссия, которая организует не только проверку, но и экспертизу", - написал Фургал. В состав комиссии войдут представители профильных ведомств правительства региона, а также федеральных структур.

Как сообщила пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта по краю, хабаровские активисты ОНФ обратились к главе региона Фургалу, в Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой не допустить загрязнения Амута. По данным ОНФ, в этой местности под видом санитарных рубок ведется сплошная рубка леса на территории более 100 га, что негативно влияет на экологию озера.

"Эксперты ОНФ вместе с экологами установили многочисленные экологические нарушения в районе высокогорного озера: вода как в озере, так и в притоках мутная, бревна и другой мусор, образовавшийся от лесных вырубок, находится на поверхности озера, верхняя часть заболочена илом. Волока и лесовозная дорога проложена по левому берегу притока реки Амут в водоохранной зоне без сооружения мостовых переходов, что привело к интенсивной эрозии почвы. Причиной варварского загрязнения ландшафтного памятника природы являются так называемые санитарные рубки деревьев в водоохраной зоне. Ситуацию можно охарактеризовать как умышленную рубку леса в промышленных масштабах под видом "санитарной" в целях получения дохода лесхозом", - говорится в распространенном ОНФ релизе.

В сообщении подчеркивается, что вырубка защитных и рекреационных лесов хребта Мяо-Чан грозит уничтожением озера. Активисты ОНФ просят приостановить вырубку лесов в бассейне реки Амут, провести экологическую экспертизу и принять меры по расширению особо охраняемой природной территории на весь бассейн водосбора озера Амут.

На сайте change.org размещена петиция с требованием запретить вырубки у Амута. Подписи под петицией оставили свыше 2,3 тыс. человек.

Проверка природоохранной прокуратуры

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку в связи с сообщениями о загрязнении озера Амут в Хабаровском крае и вырубке леса вокруг него. Об этом агентству сообщили в среду в прокуратуре. В ходе проверки специалисты изучат документы, дадут оценку законности организации и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. Рубку лесных насаждений, по данным прокуратуры, в той местности ведет ООО "Автотехспец" по договору с КГСАУ "Дальневосточная база охраны лесов".

Оползневое озеро Амут является памятником природы краевого значения. Находится в Солнечном районе Хабаровского края. По прозрачности воды озера могут сравниться с водами Байкала.