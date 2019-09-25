Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" отправился на поиски пропавшего в Якутии вертолета

ТАСС, 25 сентября. Авиакомпания "Полярные авиалинии" направила Ми-8МТВ в Оймяконский район Якутии на поиски пропавшего 15 сентября вертолета Eurocopter. Об этом в среду сообщается на официальной странице авиакомпании в Telegram-канале.
"Сегодня, 25 сентября, авиакомпания "Полярные авиалинии" направила Ми-8МТВ на поиски вертолета Eurocopter, пропавшего в Оймяконском районе Якутии. Экипаж с группой спасателей на борту вылетел из аэропорта "Якутск". Вылет выполняется по заявке Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении
Вертолет Eurocopter 15 сентября вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту находились пилот и два пассажира. Сначала для поисков были привлечены два воздушных судна золотодобывающих компаний, со среды на месте работали спасатели на вертолете Ми-8МТВ "Полярных авиалиний", однако поиски не дали результатов.
В начале прошлой недели поиски осложнялись низкой облачностью и туманом. В пятницу в районе было ясно, во второй половине дня ожидалась переменная облачность. Однако сложности создавали гористая местность и отсутствие дорог.