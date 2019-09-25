Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" отправился на поиски пропавшего в Якутии вертолета

ТАСС, 25 сентября. Авиакомпания "Полярные авиалинии" направила Ми-8МТВ в Оймяконский район Якутии на поиски пропавшего 15 сентября вертолета Eurocopter. Об этом в среду сообщается на официальной странице авиакомпании в Telegram-канале.

"Сегодня, 25 сентября, авиакомпания "Полярные авиалинии" направила Ми-8МТВ на поиски вертолета Eurocopter, пропавшего в Оймяконском районе Якутии. Экипаж с группой спасателей на борту вылетел из аэропорта "Якутск". Вылет выполняется по заявке Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении