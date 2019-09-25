Премьер Индии получил награду фонда Билла Гейтса за кампанию чистоты в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду получил награду, учрежденную Фондом Билла и Мелинды Гейтс за организацию кампании "Чистая Индия". Как сообщает Фонд на своей странице в Twitter, Моди получил награду Global Goalkeeper Award за прогресс Индии под его руководством в обеспечении санитарии.

Основатель Microsoft Билл Гейтс вручил премьеру Индии эту награду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мечта [Махатмы] Ганди о чистоте сейчас становится реальностью. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эта кампания ["Чистая Индия"] спасла от болезней 300 тыс. человек", - сказал Моди, получая награду, его слова цитирует телеканал NDTV.

Моди начал в октябре 2014 года массовую кампанию "Чистая Индия", цель которой состояла в том, чтобы вычистить Индию от мусора ко 2 октября 2019 года, когда страна и мир будут отмечать 150-ю годовщину со дня рождения лидера индийского национально-освободительного движения Ганди. Кроме того, программа предусматривает массовое сооружение туалетов, в том числе в школах и учреждениях, особенно в провинции.

Премьер Индии поблагодарил Фонд Билла и Мелинды Гейтс за эту награду.