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Генассамблея ООН - 2019

В ООН открылся "Солнечный парк Ганди" к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди

В парке установлены 195 солнечных батарей

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Около 195 панелей солнечных батарей установлены в штаб-квартире ООН в честь 150-летия со дня рождения лидера национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди, которое исполнится 2 октября текущего года. Как сообщил в среду прессе министр окружающей среды, лесного хозяйства и борьбы с последствиями изменения климата Индии Пракаш Джавадекар, "Солнечный парк Ганди" сможет вырабатывать 50 кВт⋅ч электроэнергии.

"Организация Объединенных Наций отметила 150-летие Махатмы Ганди, посадив 150 деревьев, а Индия возвела 195 солнечных батарей на террасе ООН", - цитирует слова Джавадекара информационное агентство ANI.

Как отметил министр, открытие этого парка подчеркивает сохраняющуюся актуальность мыслей и ценностей гандизма в современном мире.

Теги
СШАИндияГанди, МахатмаГенассамблея ООН - 2019
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