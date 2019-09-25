"Аврора" запустит чартерные рейсы во Владивосток для моряков с "Петра Житникова"

"Сегодня планируется два спецавиарейса компании "Аврора". Они намерены сделать два чартерных рейса Южно-Курильск - Владивосток в 17:00 (09:00 мск) и в 20:30 (12:30 мск), так как пострадавшая плавбаза приписана к Владивостоку", - сказал собеседник.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" намерена запустить два чартерных рейса Южно-Курильск - Владивосток для того, чтобы моряки с горящей плавбазы "Петр Житников" могли вернуться в порт приписки, сообщил ТАСС в среду глава Южно-Курильского района, где в настоящее время находятся эвакуированные моряки, Вячеслав Власенко.

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик уточнил ТАСС, что отправка людей завершится в течение трех дней. Два чартерных рейса за один перелет смогут вместить не более 100-140 человек.

По словам Белика, экипаж находится в пунктах временного размещения с горячим питанием и всеми необходимыми вещами. Медицинская помощь никому не потребовалась. Правительство ведет постоянные переговоры с судовладельцем. "Со стороны губернатора Сахалинской области [Валерия Лимаренко] вся работа координируется своевременно", - отметил председатель регионального правительства.

Пожар на плавбазе

Пожар на плавбазе возник 23 сентября. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. Экипаж хотели доставить за счет судовладельца во Владивосток (порт приписки судна) на паромах, но затем было решено воспользоваться авиасообщением. Ранее сахалинские власти опасались, что из-за непогоды отправка может затянуться на неопределенный срок.

На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда "Преданный" и "Атлас". Возгорание локализовано, но огонь остается сильным, поэтому тушение продолжается.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32 тыс. 96 т, дедвейт - 10 тыс. 70 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.