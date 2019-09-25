Квоты на операции для детей первого года жизни в Башкирии увеличили до 500 в год

УФА, 25 сентября. /ТАСС/. Квоты на высокотехнологичные операции для младенцев первого года жизни в Башкирии увеличены на 50, таким образом количество предусмотренных хирургических вмешательств достигло 500. Это - одна из мер по снижению младенческой смертности в регионе, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Максим Забелин.

Тема младенческой смертности обсуждалась на встрече Владимира Путина и временно исполняющего обязанность главы Башкирии Радия Хабирова. Президент России отметил, что младенческая смертность в республике выше, чем в среднем по стране.

"В этом году увеличено финансирование проведения операций в первый год жизни в республиканском кардиоцентре детей с врожденными пороками сердечно-сосудистой системы. Если в том году было порядка 450 подобных операций, то в этом их станет больше на 50. Стоимость одной высокотехнологичной операции составляет в среднем около 150 тыс. рублей", - рассказал он.

По данным регионального Минздрава, за первое полугодие 2019 года в Башкирии рождаемость снизилась на 2457 случаев. Показатель младенческой смертности, напротив, вырос с почти 5,9% до 6,2%. Основная доля умерших младенцев приходится на новорожденных с экстремально низкой массой тела, врожденными пороками сердца и недоношенных детей

Еще одной мерой снижения показателя смертности и.о. министра назвал своевременную доставку маленьких пациентов в специализированные стационары для оказания высокотехнологичной помощи. "Будем развивать службу акушерской детской санитарной авиации, в этом и 2020 годах планируется увеличение количества выездных бригад, оснащение реанимобилей современной техникой, которые позволят оказывать медицинскую помощь в процессе транспортировки детям до 1 года", - отметил он, уточнив, что к восьми существующим прибавится еще четыре таких бригады.

При невозможности транспортировки пациента медицинское оборудование может быть оставлено в районной больнице для оказания необходимой помощи и стабилизации состояния, добавил Забелин. Также запланирована стажировка не менее десяти специалистов в год в федеральных научных центрах. Для раннего выявления патологий в развитии плода ведется обучение и стажировка УЗИ специалистов женских консультаций, закупка аппаратов скрининга экспертного класса.

Перенимая лучшее

Дополнительной мерой снижения младенческой смертности за счет уменьшения случаев удушения новорожденных во сне могут стать специальные наборы, вручаемые матерям при выписке из роддома. В настоящее время прорабатываются варианты включения в состав наборов коробки-кроватки по аналогии с опытом Финляндии, рассказала ТАСС и.о. вице-премьера республики Ленара Иванова.

"Это будет такая условная кроватка для самого раннего периода, которая помещается на постели родителей и как бы ограждает ребенка от матери, предотвращая риск удушения младенца во сне. Потому что есть случаи удушения ребенка грудью, когда мать кормит его ночью и засыпает, а новорожденный не может даже заплакать и, соответственно, разбудить ее. Сейчас мы просчитываем все финансовые аспекты этого проекта", - рассказала Иванова, добавив, что такие наборы начали выдавать в Москве.

В проблеме младенческой смертности прослеживаются и социальные факторы. "По статистике, 60% детей из числа родившихся раньше срока, погибают. Преждевременные роды обуславливают высокий риск смертей, потому что сами по себе вызваны различными патологиями как со стороны здоровья женщины, так и со стороны плода. То есть проблема в первую очередь касается исходного состояния здоровья женщин", - добавила Иванова.

Лучшее лечение - профилактика

В связи с этим ведется ежедневное наблюдение беременных женщин и детей до одного года, информирование глав муниципалитетов о каждом случае отказа беременной женщины от медицинской помощи. "Бывают такие случаи, когда женщине четко сказали, что у нее родится нежизнеспособный ребенок с патологией, не совместимой с жизнью, но она упорно хочет рожать и переубедить ее не удается. Это происходит из-за непросвещенности, также многие идут на это, чтобы получить материнский капитал, если речь идет о втором ребенке", - рассказала она.

Республиканский перинатальный центр в качестве ресурсного центра системы родовспоможения ведет дистанционный мониторинг беременных женщин высокой группы риска, в случае необходимости специалисты своевременно подключаются к оказанию помощи, отметила вице-премьер. В настоящее время с администрациями районов также отрабатывается механизм организации доставки в медучреждения беременных женщин из населенных пунктов, где нет транспортного сообщения с райцентром.

С необходимостью оздоровления будущих матерей согласна заслуженный врач Башкирии, депутат парламента Римма Утяшева. "Я изучила 100 случаев смертей младенцев по прошлому году, и основная причина - это плохое здоровье беременных. Все зависит от общего состояния здоровья человека, в данном случае будущей матери, к беременности надо готовиться. Девушкам надо приходить к акушеру-гинекологу на прием месяца за три до планируемой беременности", - рассказала она.