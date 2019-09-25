Штормовое предупреждение объявили на Курилах из-за урагана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Сахалинские спасатели объявили на 26 сентября штормовое предупреждение на территории Северо-Курильского района на острове Парамушир (северные Курильские острова, Сахалинская область) в связи с прогнозируемым ураганным ветром. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - говорится в распространенном сообщении.

По информации сахалинских синоптиков, в Северо-Курильске в четверг ожидается штормовой ветер со скоростью до 27 м/с, местами - ураганный до 33 м/с.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ураганный ветер на суше встречается очень редко. Он влечет большие разрушения на значительном пространстве.