ВЦИОМ: только одна пятая часть водителей соблюдает 8-часовой рабочий день

ВЦИОМ проводил исследование в августе - сентябре 2019 года. Аналитики опросили 1 тыс. водителей в 21 городе (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Челябинске и др.), которые в тот момент или в течение двух последних лет пользовались агрегаторами такси для работы.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Только 22% водителей, пользующихся агрегаторами такси, соблюдают 8-часовой рабочий день, шесть из десяти (60%) заявили, что работают таксистами в среднем до 12 часов; а 14% - до 16 часов в день. При этом абсолютное большинство участников опроса (87%) склоняются к мнению, что увеличение продолжительности рабочего дня повлияет на безопасность перевозок. Об этом говорится в исследовании Фонда "ВЦИОМ", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Три четверти опрошенных водителей (75%) за последние 2 года сотрудничали с "Яндекс.Такси" и Uber, чуть более пятой части (22%) сотрудничали с такси "Везет". Говоря о факторах, влияющих на выбор агрегатора такси, водители чаще всего называли стоимость поездки (ее отметили 53% респондентов). Также опрошенные указывали на важность количества заказов (46%) и размера комиссии (37%).

При этом подавляющее большинство респондентов (81%) отметили, что для того, чтобы проложить маршрут они хотели бы пользоваться "Яндекс. Навигатором" или "Яндекс. Картами", 7% водителей предпочли бы использовать "2ГИС" и 6% - Google Maps. В качестве причины предпочтения того или иного агрегатора респонденты зачастую называли точность геолокации и навигации по маршруту (от 66 до 74%).

Что говорят пользователи

Параллельно с первым исследованием, ВЦИОМ в августе - сентябре 2019 года провел опрос в 21 городе 1,5 тыс. человек - пользователей сервисов по заказу такси. Подавляющее большинство опрошенных (84%) за последние полгода пользовались услугами "Яндекс.Такси", трое из десяти пользовались такси Uber (31%) и "Везет" (29%).

От 8 до 17% пассажиров в зависимости от агрегатора пользуются такси несколько раз в неделю. Подавляющее большинство опрошенных (от 83 до 92%) используют такси не так часто: от нескольких раз в месяц до одного раза в полгода или реже.