В Петербурге установят три станции мониторинга загрязнения воздуха до 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Не менее трех автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха будут установлены в Санкт-Петербурге до 2022 года. Таким образом, количество автоматизированных станций увеличится до 28, сообщил ТАСС в среду председатель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

"Согласно разрабатываемой Концепции развития территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Санкт-Петербурга на период до 2030 года комитет планирует увеличить плотность сети, приобрести и ввести в эксплуатацию в 2021-2022 годах не менее трех новых автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха: <...> две станции в Приморском районе и одну в Выборгском районе", - сказал Беляев.

По оценкам комитета, средняя стоимость одной автоматизированной станции составляет 13-25 млн рублей в зависимости от комплектации.

Автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга включает 25 станций. Они расположены во всех 18 районах города. Наблюдения проводит государственное геологическое унитарное предприятие "СФ "Минерал". Еще девять постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха размещены в восьми районах Петербурга.