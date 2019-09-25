Власти Петербурга оценят состояние реки Новой до конца года для ее оздоровления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга до декабря 2019 года оценит состояние реки Новой для подготовки к ее оздоровлению, сообщил ТАСС председатель комитета Денис Беляев.

"В настоящее время по заказу комитета по природопользованию в рамках государственного контракта проводятся работы по изучению всех аспектов состояния реки Новой и ее водосборной площади для разработки научно обоснованных мероприятий по ее оздоровлению. Срок завершения вышеуказанных работ - декабрь 2019 года", - сказал Беляев.

В начале сентября инспекторы осмотрели реку, а также канал Новый. Специалисты отметили отсутствие неприятного запаха, а также прозрачность воды, без видимых загрязнений. В отобранных пробах природной воды присутствуют дафнии (мелкий рак, обитающий по большей части в пресных водоемах). Это подтверждает, что водный объект восстанавливается, сообщали журналистам в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

В июле аэропорт Пулково переключил стоки из реки Новая, где наблюдалось загрязнение воды, на систему канализации "Водоканала Санкт-Петербурга". Весной 2018 года в реке отмечалось изменение в цвете воды - она приобрела сине-зеленый оттенок, жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу установил, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз. Ведомство обвинило в загрязнении реки аэропорт Пулково, который сливал стоки после обработки самолетов противообледенительными реагентами в реку.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от деятельности аэропорта в 162,6 млн рублей и подал иск в арбитражный суд с требованием взыскать эти средства с управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы". Представители организации отмечали, что вина оператора аэропорта пока не доказана, Пулково является не единственным предприятием, которое сбрасывало стоки в Новую, а также отмечали, что воды реки могут нести также продукты разложения свалки.