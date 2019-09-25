Адвокаты осужденной в США за похищение детей россиянки подали апелляцию на приговор

В поданной апелляции адвокаты просят о "полном отклонении обвинительного заключения". "Это связано с тем, что защита настаивает на допущении ошибок при вынесении обвинения", - пояснила Якушева. Кроме того, в апелляции подчеркивается, что сторона защиты в ходе судебного процесса настаивала на отводе судьи, который рассматривал дело россиянки, но данное ходатайство самим судьей было отклонено.

"Сегодня адвокаты подали апелляцию в Суд десятого округа, - сказала она. - Я звонила в суд, и там мне также подтвердили факт подачи апелляции". По данным корреспондента ТАСС, речь идет о Федеральном апелляционном суде, который представляет собой промежуточный апелляционный суд между окружным (судом первой инстанции) и Верховным судом Соединенных Штатов. Территориальная юрисдикция десятого округа включает шесть штатов, в том числе Канзас.

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Адвокаты россиянки Богданы Осиповой, признанной виновной в похищении, вывозе за пределы США собственных детей и в вымогательстве международного масштаба, подали во вторник апелляцию на приговор федерального окружного суда города Уичито (штат Канзас). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила соучредитель общественной группы поддержки обвиняемой, профессор Университета имени Вашингтона города Сент-Луис (штат Миссури) Татьяна Якушева.

Адвокаты также надеются на отмену обвинений по статье "Вымогательство". "Данные обвинения были предъявлены только через год после ареста и обвинений в похищении, но при этом именно они стали причиной основного срока приговора", - напомнила Якушева. Дело в том, что за похищение родителем собственных детей законом США предусматривается не более трех лет тюремного заключения, остальной срок Осиповой был добавлен за счет пунктов статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". В поданной апелляции адвокаты надеются оспорить и присуждение денежной компенсации бывшему мужу россиянки в размере $18 тыс.

Как ожидается, в течение 30 дней с момента подачи апелляции сторона обвинения должна будет направить в суд ответ.

О деле многодетной матери

У 39-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Американские власти обвиняют женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории Соединенных Штатов в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.

Наказание от бывшего мужа

6 июня этого года федеральным судом города Уичито Богдана Осипова была приговорена к семи годам тюремного заключения за статью "Похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Два года из этого срока она уже провела под стражей в ожидании приговора и около года ей сократили за хорошее поведение в заключении. Таким образом, предполагается, что под стражей россиянка пробудет порядка четырех лет и выйдет на свободу 15 сентября 2023 года - именно эта дата значится сейчас в федеральной системе Бюро тюрем США. Законом допускается возможность дополнительного сокращения срока - в случае примерного поведения заключенной.

После освобождения Осиповой будет запрещено в течение трех лет выезжать за пределы США - у россиянки не будет паспорта, и она будет находиться под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов.

В приговоре суда также подчеркивается, что Осипова должна способствовать возвращению дочерей в США, где проживает их отец и бывший муж россиянки, по иску которого она и оказалась под арестом.

В настоящее время Богдана Осипова отбывает наказание в федеральном исправительном учреждение города Данбери (штат Коннектикут), где содержится еще один гражданин РФ - осужденный за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков летчик Константин Ярошенко.