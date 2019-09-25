Рослесхоз оценил площадь сгоревших лесов в 2019 году

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Площадь, которую пришли лесные пожары в России в 2019 году, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны, сказал в среду на совещании в Красноярске врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.

"Мы сегодня должны фиксировать, наверное, то, что несмотря на всю сложность ситуации в 2019 году, площадь, пройденная пожарами, составляет примерно 1% от площадей лесного фонда РФ", - сказал Клинов.

В Красноярском крае, по его словам, пожарами пройдено около 2% от всей площади лесов региона.

Лесные пожары 2019 года начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. По данным Рослесхоза, предварительно, ущерб от лесных пожаров составил 7 млрд рублей с начала 2019 года.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в двух из них введен режим ЧС, в 36 регионах установлен особый противопожарный режим. Окончательную оценку финансового и экологического ущерба, принесенного российским лесам пожарами этого года, проведут после 1 октября.

Совещание при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования" проходит в среду в Красноярске. Среди обсуждаемых тем - вопросы незаконной рубки, нарушения при заключении договоров аренды и продажи лесных участков, контроль за законностью при реализации приоритетных инвестиционных проектов.