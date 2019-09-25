В Приморском крае принят законопроект о запрете вырубки дуба, ясеня и липы

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание края приняло в третьем чтении законопроект "Об использовании лесов в Приморском крае", предусматривающий запрет вырубки ценных пород деревьев - дуба, ясеня и липы. Об этом сообщается на сайте администрации Приморья.

"Законопроект "Об использовании лесов в Приморском крае" единогласно принят депутатами на очередном заседании законодательного собрания в среду, 25 сентября. <…> законопроект подразумевает противодействие незаконному обороту древесины", - говорится в сообщении.

Законопроект также предусматривает новые меры господдержки для владельцев дальневосточного гектара. Установлен норматив добычи леса для строительства жилого дома в размере 200 кубометров древесины на участника программы.

По данным департамента лесного хозяйства Приморья, в крае вырубается около 170 тыс. кубометров липы ежегодно. Этот вид дерева используется на производстве шпона и в столярном деле, идет, в основном, на экспорт. Всего в крае объем деревозаготовки составляет 4,5 млн кубометров в год, доля липы - не более 5%. Между тем, липа является медоносным деревом. По мнению пчеловодов, уничтожение дерева может привести к сокращению производства меда. В настоящее время в этой отрасли заняты около 7 тыс. человек.

По данным экспертов Всемирного фонда дикой природы, которые проводили сравнительный анализ разрешенных вырубок и количества вывезенной на экспорт древесины, за 2004-2011 годы объем древесины дуба монгольского, заготовленной для экспорта в Китай, превысил объем разрешенного лесопользования в два-четыре раза.