МФТИ и МГТУ имени Баумана проведут для школьников РФ и СНГ олимпиаду по программированию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и компания Mail.ru Group организуют для учеников 8-11 классов из России и СНГ олимпиаду по программированию "Технокубок 2020". Победители и призеры соревнований смогут поступить в российские вузы без экзаменов, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Отборочные раунды "Технокубка" стартуют 6 октября, 26 октября и 24 ноября 2019 года, но регистрироваться можно уже сейчас. Раунды пройдут дистанционно на Codeforces - крупнейшей мировой платформе для спортивного программирования. Присоединиться к олимпиаде могут школьники из любого уголка России и стран СНГ", - говорится в сообщении. Лучших участников пригласят на финал, который пройдет в марте 2020 года в МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и на региональных площадках.

Как сообщила директор образовательного направления Mail.ru Group Ольга Августан, слова которой приводит пресс-служба, олимпиада проходит уже в пятый раз. "В этом году школьников и их родителей ждут новости. Министерство науки и высшего образования внесло "Технокубок" в перечень олимпиад школьников как олимпиаду первого уровня. А значит, подростки, которые преуспеют в спортивном программировании, получат дополнительные льготы при поступлении, смогут выбирать из более широкого списка вузов и поступить в понравившийся без экзаменов", - отметила Августан.

Задачи рассчитаны на учеников 8-11 классов. Результаты олимпиады действуют в течение четырех лет. Задания разрабатываются под руководством экспертов в области олимпиадного программирования - основателя Codeforces, дважды серебряного призера чемпионата мира по программированию ACM ICPC Михаила Мирзаянова и кандидата физико-математических наук, тренера международного образовательного проекта Moscow Workshops ICPC и команд МФТИ Михаила Тихомирова.

"Финалисты октябрьских отборочных раундов "Технокубка" будут приглашены к прохождению отбора на январскую совместную образовательную программу МФТИ и Mail.ru Group в образовательном центре "Сириус" в Сочи", - приводит пресс-служба слова проректора МФТИ Алексея Малеева.