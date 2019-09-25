У берегов Канады обнаружили останки редкого синего кита

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Останки редкого синего кита обнаружены у атлантического побережья Канады, недалеко от города Порт-Хоуксбери (провинция Новая Шотландия). Об этом во вторник сообщил телеканал CTV .

Специалисты канадского Общества защиты морских животных смогли определить, что это был молодой кит. Длина его тела составляет 17 метров. В ближайшее время останки млекопитающего будут тщательно исследованы для установления причин его гибели. По предварительным данным, смерть морского гиганта могла наступить в результате столкновения с кораблем.

По словам специалиста по синим китам, биолога Ричарда Сирза, данный вид млекопитающих дает крайне мало потомства, что является проблемой для популяции. "За последний 41 год мы насчитали только 31 новорожденного среди синих китов, [обитающих в водах канадской Атлантики]", - сказал он телеканалу.

К середине ХХ века популяция синих китов была практически полностью истреблена, в результате чего в 1966 году их промысел был запрещен во всем мире. По разным оценкам, в настоящее время в мировом океане обитают от 10 тыс. до 25 тыс. синих китов. В Северной Атлантике, по предположениям ученых, их может быть от 600 до 1,5 тыс. особей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году у тихоокеанских берегов Канады были найдены останки шести десятков серых китов, а у атлантических берегов страны - тела восьми очень редких полярных китов. Популяция последних насчитывает порядка 400 особей. Как правило, морские гиганты гибнут в результате столкновений с кораблями или из-за того, что запутываются в рыболовецких сетях.