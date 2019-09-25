Первые муниципальные округа в Удмуртии планируют создать к 2021 году

ИЖЕВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии к 2021 году планируют создать в регионе первые муниципальные округа, сообщил ТАСС спикер Госсовета региона Алексей Прасолов.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что власти нескольких районов республики в ближайшее время намерены выйти с инициативой создания муниципальных округов. Это, по мнению Бречалова, позволит в том числе сократить расходы на работу депутатского и административного корпусов.

"Мы проговаривали этот вопрос, первоначально [запустить реформу планировалось] с 2021 года. Вполне возможно, что, советуясь с главами, с руководителями муниципальных советов, с 2020 года мы приступим к этой реформе", - рассказал Прасолов.

По его словам, детальное обсуждение планов по муниципальной реформе пройдет в октябре-ноябре.

Спикер Госсовета региона также считает, что создание округов позволит получить определенную экономию на выборах, на работе депутатского корпуса, кроме того, изменения положительно повлияют на управляемость территориями. Прасолов также уточнил, что вопрос создания округов уже обсуждался на координационном совете в региональном парламенте, практически все главы муниципальных советов и районных администраций поддержали инициативу. "У нас есть так называемый координационный совет, в который входят главы наших муниципальных советов, мы приглашаем и глав администраций наших районов, практически все проголосовали за то, что эти изменения необходимы", - добавил Прасолов.

Во вторник на сессии Госсовета Бречалов сообщил, что власти нескольких районов уже проводят публичные слушания по теме создания округов. Он призвал депутатов поддержать инициативу, отметив, что в государственной структуре региона ранее было сокращено 314 сотрудников, что дало ежегодную экономию для бюджета в сумме 223 млн рублей. При этом на данный момент в Удмуртии более 300 глав муниципальных образований, более 3,7 тыс. депутатов представительных органов.