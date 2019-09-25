В Новокуйбышевске пройдет прощание с бывшим мэром, который покончил с собой

САМАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Прощание с бывшим мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым, который совершил самоубийство, состоится 26 сентября в молодежном клубе "Русь". Об этом говорится в сообщении городской администрации.

"Прощание с Владимиром Николаевичем Фоминым состоится 26 сентября в здании молодежного клуба "Русь", - говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала ГТРК "Самара", Владимир Фомин из-за проблем с сердцем с июля текущего года находился на больничном. Он перенес несколько операций и курс послеоперационной терапии.

На прошлой неделе он подал заявление о досрочном сложении полномочий в городскую думу. В понедельник его отставку приняли, временно исполняющим обязанности главы города стал Виталий Румянцев, который был заместителем мэра по вопросам городского хозяйства.

Фомин был главой города с декабря прошлого года, до этого дважды избирался депутатом городской думы Новокуйбышевска, входил в состав комитета по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политики. До работы в городской думе около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, из которых 17 лет - в должности генерального директора.