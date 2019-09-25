Масштабные проверки в лесной отрасли пройдут в регионах в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Масштабные прокурорские проверки в лесной отрасли пройдут в регионах России в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщил в среду генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании в Красноярске

"В первом полугодии 2020 года организовать масштабные проверки. В ходе них дайте оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю", - сказал Чайка, добавив, что также необходимо обращать внимание на сроки инвентаризации лесов, постановки земель лесного фонда на кадастровый учет.

"Пресекайте факты необоснованного исключения сведений о них из государственных реестров", - подчеркнул генпрокурор.

Он также призвал сотрудников прокуратуры в рамках надзора добиваться ответственности должностных лиц за ненадлежащее выполнение задач по раскрытию и расследованию преступлений в сфере лесопользования.

Совещание с участием генпрокурора РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательство в сфере лесопользования" прошло в среду в Красноярске. Среди обсуждаемых тем были вопросы незаконной рубки леса, нарушения при заключении договоров аренды и продажи лесных участков, контроль за законностью при реализации приоритетных инвестиционных проектов.