Двое осужденных за экстремизм "Свидетелей Иеговы" подали жалобу на приговор в Саратове

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Еще двое осужденных членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы" подали апелляционные жалобы на приговор. Их признали виновными в экстремизме. Таким образом, жалобы поступили от всех шести ранее осужденных мужчин. Об этом в среду сообщили ТАСС пресс-службе Ленинского районного суда Саратова.

"Адвокаты подали в интересах еще двух осужденных апелляционные жалобы на приговор", - сказала собеседница агентства.

20 сентября суд признал виновными в экстремизме шестерых членов организации "Свидетели Иеговы". Им наказание от 2 до 3,5 лет в колонии общего режима. Накануне четверо осужденных подали апелляции.

Вскоре после вынесения приговора глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявил, что США глубоко обеспокоены решением суда в Саратове в отношении шестерых членов организации "Свидетели Иеговы" за их мирную религиозную деятельность. Она написала об этом в Twitter и призвала российские власти уважать право своих граждан на свободу вероисповедания. Ранее Соединенные Штаты также ввели санкции в отношении двух сотрудников регионального СК в Сургуте, обвинив их в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей организации "Свидетели Иеговы".