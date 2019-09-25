Возле офиса SpaceX установили билборд с приглашением Илона Маска на форум в Краснодаре

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Участники регионального форума малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который пройдет в октябре в Краснодаре, решили необычным способом пригласить главу SpaceX Илона Маска принять в нем участие. Как сообщили ТАСС в среду в оргкомитете форума, возле офиса компании SpaceX был размещен рекламный баннер с приглашением Маска на форум.
"Один из спикеров форума разместил рекламный баннер возле офиса Илона Маска, на баннере указан адрес сайта форума, а также QR-код, ведущий на страницу сайта, где размещено приглашение на форум, и бизнесмен Илон Маск сможет принять его и подтвердить свое участие", - сообщили ТАСС в оргкомитете.
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«Kak tebe takoe?» Около офиса компании SpaceX американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска появились баннеры, приглашающие его принять участие в форуме для малого бизнеса в Краснодаре, пишут @yuga.ru. Офис SpaceX находится в калифорнийском городе Хоторн. По дороге к нему появились билборды, которые явно установили для того, чтобы их заметил сам Маск — там есть его фото, обращение к нему, легендарная надпись «Kak tebe takoe?». ⠀ Сайт welcomeelon.com, название которого размещено на баннерах, посвящен приглашению Маска на мероприятие. Там размещён трогательный клип на эту тему. Организатором форума выступает краевая администрация. А кто разместил билборды — пока неизвестно. Фото ★ @yuga.ru. #elonmusk #krasnodar #delozamalym
В оргкомитете уточнили, что обратной связи от Илона Маска пока не получено. Приглашение зарубежного бизнесмена является личной инициативой одного из спикеров предстоящего форума, поэтому бюджетных средств на организацию его участия в мероприятии не заложено.
Ранее сообщалось, что ключевым мероприятием в области популяризации предпринимательства на Кубани в 2019 году станет проведение традиционного форума "Дело за малым", который состоится 18-19 октября в Краснодаре. Предварительно, свое участие в мероприятии подтвердил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, ожидается не менее 20 тыс. участников, форум станет самым крупным бизнес-мероприятием в России.
В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.