Возле офиса SpaceX установили билборд с приглашением Илона Маска на форум в Краснодаре

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Участники регионального форума малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который пройдет в октябре в Краснодаре, решили необычным способом пригласить главу SpaceX Илона Маска принять в нем участие. Как сообщили ТАСС в среду в оргкомитете форума, возле офиса компании SpaceX был размещен рекламный баннер с приглашением Маска на форум.

"Один из спикеров форума разместил рекламный баннер возле офиса Илона Маска, на баннере указан адрес сайта форума, а также QR-код, ведущий на страницу сайта, где размещено приглашение на форум, и бизнесмен Илон Маск сможет принять его и подтвердить свое участие", - сообщили ТАСС в оргкомитете.