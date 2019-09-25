БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Первый молодежный форум Россия - ЕС пройдет в Брюсселе 26 октября на базе Российского центра науки и культуры (РЦНК). Об этом рассказала в среду ТАСС директор РЦНК Вера Бунина.

"26 октября в Бельгии впервые пройдет международный молодежный форум под названием "Брюссельский диалог". Его целью является развитие диалога между молодежью России и Евросоюза, улучшение взаимопонимания и продвижение объективной информации о России, а также выработка подходов к строительству общего будущего России и Европы. Молодые граждане наших стран будут говорить о том, как им предстоит строить наш общий мир, в котором они будут жить", - отметила она.

"Форум будет включать экспертную общественно-политическую часть, в рамках которой пройдут четыре панельные дискуссии и большое пленарное заседание с участием экспертов, представителей общественных и молодежных организаций. Вторым элементом станет культурно-образовательный трек, как мы его называем, - креативная часть. Там будут мастер-классы, открытые уроки русского языка, мы будем расписывать граффити-стену культурного центра (разумеется, со внутреннего двора), проведем кулинарные и дизайнерские мастер-классы, а вечером все это завершится коктейлем и дискотекой", - сообщила Бунина.

Участники форума

"Девиз "Брюссельского диалога" - "Думай, действуй, твори!", аудитория 15+, то есть старшие школьники, студенты, молодые профессионалы. Верхнюю границу по возрасту мы не устанавливаем, участие смогут принять все, кто молод душой, поскольку в Европе молодость - возраст растяжимый", - отметила она.

"Естественно, в общественно-политическом треке будет принимать участие более старшая аудитория. Дискуссии пройдут по четырем темам: академическая мобильность и гуманитарная дипломатия, экономическое будущее Европы и энергетика будущего, роль общественных организаций в строительстве общего будущего России и Европы, новые технологии как территория сотрудничества. В этой последней панели примут участие представители инновационного центра "Сколково", а также российского аналитического центра Ассоциация стратегических исследований и других. Итоги дискуссии будут подведены на большом пленарном заседании", - указала директор центра.

По ее словам, РЦНК приглашает участников и по своим собственным каналам, и по линии партнерских организаций - это фонд Горчакова, МГИМО, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Ассоциация волонтерских центров. К участию приглашены представители европейских молодежных организаций, штаб-квартир которых только в Брюсселе насчитывается более 40. Кроме того, информация о предстоящем форуме распространяется через ведущие бельгийские университеты.

Вера Бунина отметила, что идея форума молодежи из России и ЕС появилась после успешного проведения весной этого года в Брюсселе экспертного академического круглого стола под названием "Европейский меридиан, XXI". Он был организован совместно с Королевским институтом международных отношений при МИД Бельгии при участии представителей Еврокомиссии и депутатов Европарламента. По ее словам, это был очень успешный опыт, насыщенная и аргументированная дискуссия. РЦНК намерен сделать оба форума ежегодными.