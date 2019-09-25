Прокуратура проверит факты уничтожения лесов путем поджогов

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Органы прокуратуры проверят факты уничтожения лесных насаждений в регионах РФ путем поджогов в 2018-2019 годах. Такое поручение на совещании в Красноярске в среду дал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"Поручаю прокурорам изучить материалы дел оперативного учета по фактам уничтожения насаждений за период 2018-2019 год на предмет выяснения обстоятельств их поджога в целях умышленного причинения вреда экосистеме и экономике страны", - подчеркнул Чайка.

Также он поручил региональным прокурорам взять под личный контроль вопросы, связанные с противодействием незаконным рубкам и проведением санитарных вырубок.

Совещание при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательство в сфере лесопользования" состоялось в среду в Красноярске. Среди обсуждаемых тем поднимались вопросы незаконной рубки, нарушений при заключении договоров аренды и продажи лесных участков, контроля за законностью при реализации приоритетных инвестиционных проектов.