В Гидрометцентре сообщили, что температурные аномалии ожидаются в России с октября по март

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидается в период с октября по март на Севере, в Европейской и Азиатской частях России, при этом на Юге ожидаются аномальные холода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть вероятностный прогноз на отопительный период с октября по март, его суть такова, что на Севере, Европейской и Азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на Юге - со знаком минус", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что более подробный прогноз на данный период Гидрометцентр планирует выпустить 30 сентября.