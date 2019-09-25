Матвиенко: тема борьбы с домашним насилием будет в приоритете сенаторов в осеннюю сессию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Тема противодействия домашнему насилию будет среди приоритетных в Совете Федерации во время осенней сессии. Об этом в среду, открывая осеннюю сессию, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Еще один приоритетный вопрос на эту сессию касается противодействия домашнему насилию. Этот вопрос уже давно перезрел, нам нужно оперативно разобраться в масштабах проблемы и выработать эффективные и адекватные меры. При этом важно соблюсти баланс между неприкосновенностью личной жизни и привлечением к ответственности тех, кто терроризирует своих домочадцев, ставит их жизнь и здоровье под угрозу", - сказала Матвиенко.

Она сообщила, что рабочая группа Совета Федерации уже подготовила предварительные предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. "Предлагаю продолжить обсуждение этой чувствительной темы в рамках парламентских слушаний с участием экспертов, представителей общественных организаций и правоохранительных органов", - сказала спикер Совфеда.

Кроме того, Матвиенко заявила, что необходимо продолжить работу по гуманизации всей российской уголовно-процессуальной системы. "Мы видим, что на это есть мощный общественный запрос. Каждый случай несправедливости, несоразмерности наказания содеянному остро переживается нашими неравнодушными гражданами. Убеждена, что эта тема должна открыто обсуждаться, в том числе и в стенах Совета Федерации", - сказала она.

Ранее Екатерина Лахова, входящая в состав рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейного насилия, сообщила ТАСС, что законопроект о профилактике домашнего насилия может быть внесен на рассмотрение Госдумы до конца октября. Рабочая группа, по ее словам, до середины октября должна проработать его окончательную редакцию.

История вопроса

Матвиенко ранее поручила сенаторам проанализировать состояние законодательства РФ и правоприменительной практики, касающейся семейного бытового насилия, чтобы принять меры, необходимые для защиты женщины. В СФ была создана рабочая группа для проработки этого вопроса.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно высказывалась за принятие закона о профилактике домашнего насилия. Так, во время работы депутатом Госдумы она была автором одного из вариантов такого законопроекта, который позднее был отклонен.

В конце 2018 года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается. В документе идет речь о так называемом охранном ордере - запрете виновным в домашнем насилии приближаться к пострадавшим от их рук. Это позволит изменить сложившуюся практику, когда жертва рукоприкладства вынуждена уходить из дома и прятаться от агрессора в кризисном центре. Система охранных ордеров уже действует в ряде стран (в Белоруссии и Казахстане).

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.