Матвиенко потребовала разобраться с проблемой обеспечения жизненно важными лекарствами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в среду на заседании палаты, потребовала выяснить причину, по которой в аптеках периодически возникает нехватка жизненно важных лекарств.

Она напомнила, что "каждый год в регионах возникают сложности". "С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты", - указала Матвиенко, напомнив также о высокой стоимости медикаментов, из-за которой они становятся недоступными для многих, особенно в небольших городах и селах.

"Необходимо разобраться, в чем проблема: в планировании закупок, в недобросовестной конкуренции, в логистике, в финансировании либо в недостаточном нормативно-правовом регулировании", - сказала Матвиенко, выразив надежду, что комитет СФ по социальной политике "будет уделять этим вопросам серьезное внимание".